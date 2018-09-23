痛斥中梵主教協議 陳日君感慨：整個教會的悲劇！

86歲的陳日君痛批中梵主教協議。（路透）

2018-09-23 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕梵蒂岡國務院和中國外交部22日同步宣布，雙方已在北京就主教任命問題，正式簽署一項臨時性協議，教宗方濟各也正式承認北京任命的7名主教的神職合法性。天主教香港教區榮休主教陳日君樞機痛批，協議秘密進行根本是見不得人，「這樣的條件下談成，對整個教會都是悲劇。」

陳日君過去在此議題上一而再與教廷唱反調，20日以背叛天主教信仰為由，呼籲該協議首席談判長、教廷國務卿帕羅林（Pietro Parolin）下台。昨天傳出中梵簽署協議後，他再度開砲。

綜合港媒報導，陳日君痛斥做法醜陋，「又說暫時性，又說不公佈，為何秘密成這樣？就是見不得人囉，就是自己都覺得不對囉。這樣的條件下談成，對整個教會都是悲劇。」

他認為，中國管制教會的方式恐影響香港，屆時香港教友隨時要加入愛國會，教會學校未必能談信仰，「將來好多都要靠教友（堅持）下去了」

中梵關係權威學者、香港寶血會修女梁潔芬則表示擔憂，稱協議會損害教會作為世界最高道德標準的力量，並提到習近平奉行獨裁統治，收緊對國內所有控制，不只天主教，在新修訂的宗教事務條例實施後，其他宗教空間都受影響。他認為此次簽署協議時機錯誤，容易淪為操控宗教的工具。