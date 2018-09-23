專訪吳釗燮... 《紐時》批聯合國排除台灣

《紐時》特約記者何貴森（Chris Horton）近日專訪吳釗燮。（圖擷自紐約時報）

2018-09-23 08:53

〔即時新聞／綜合報導〕聯合國大會在紐約召開會議，有2300萬人口的台灣無法參加，美國《紐約時報》最近刊登外交部長吳釗燮的專訪，稱台灣雖然被排除在聯合國之外，但在國際社會上展現影響力。

《紐時》特約記者何貴森（Chris Horton）近日專訪吳釗燮，提到台灣在中國打壓下，無法在聯合國發聲，但部分聯合國會員都力挺台灣，包括台灣友邦海地、巴拉圭、馬紹爾群島等。

吳釗燮對《紐時》表示，台灣應該像在世界上任何其他國家一樣，在聯合國中發揮作用，台灣有自己的代議制政府、軍隊、貨幣和大多數國家都能接受的護照，「為什麼（聯合國）要排除台灣？這是台灣人民一直在問的問題。」

文中解釋台灣的歷史脈絡，自從1971年退出聯合國後，中國利用其影響力阻止台灣參與聯合國，過去兩年在總統蔡英文上任後，不斷對台施壓。

美國西東大學的法律教授路易絲（Margaret Lewis）指出，台灣對聯合國目標的參與是非正式的，但仍然彰顯其對國際社會有所貢獻的決心，台灣近年來已成為亞洲國家中的人權領袖，與中國的威權式政府有著強烈對比。

加州大學社會學教授高隸民（Thomas Gold）也說，台灣應在國際上發聲，必須努力將國內的進展和對全球的貢獻，透過公開的外交途徑讓全世界都知道。