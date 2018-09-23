國發會東京辦設計翻轉地方創生展 日人驚豔

2018-09-23 00:22

〔中央社〕國家發展委員會主任委員陳美伶今天抵達東京出席國發會主辦的「設計翻轉地方創生」計畫國際成果展，希望藉著展覽促進台日地方創生的觀摩學習與經驗分享。

設計翻轉地方創生國際成果展今天在東京車站與皇宮附近的鑽石地段「丸之內」登場，來自台日本多位設計界與地方創生相關的重要人士出席，展期到30日止。

陳美伶在致詞時表示，台日同樣面臨人口結構的大轉變。台灣今年2月已進入世界衛生組織（WHO）的所謂高齡社會，去年的新生兒已跌破20萬，現在台灣2300多萬人，總生育率只有1.12。少子、高齡化這兩個極端與日本的狀況非常相似。

另外，台日很相像的情況是，東京也是一個壓力所在，有人口過度集中的問題，所以安倍政府也希望人口減壓。台灣過去也重北輕南，首都在台北，人口集中，無法均衡發展。

陳美伶表示，去年行政院長賴清德在年終記者會時提出3個施政主軸，其中有兩個很重要與人口結構及整體發展有關，那就是「生生不息」和「均衡台灣」。

她說，現任駐日代表謝長廷十幾年前在擔任行政院長時很有遠見，提出「台灣新社區六星計畫」，將社區總體營造的6個重要面向列為施政重點，可惜後繼者並未延續落實。

國發會從2016年起參考日本的作法與經驗推動「設計翻轉地方創生」計畫，等於也是落實謝長廷當年的構想，盼透過改善城鄉地區文化藝術、生活美學環境，並注入產業發展動能，吸引人才回流，活化地方產業。

她進一步表示，台灣的地方創生國家戰略計畫初步規劃將以企業投資故鄉、科技導入、整合部會資源、社會參與創生及品牌建立等5大策略，也就是「5支箭」來因應人口結構的改變所帶來的社會衝擊。

她說，台灣每個縣市有其特色，如果要均衡發展，讓年輕人返鄉、讓首都減壓，最好的方式就是找出地方產業的特色。現在是數位經濟及人工智慧的時代，一定要將科技導入，讓年輕人能應用最新的科技發揮創意。

駐日代表謝長廷表示，他就任這兩年以來，走訪了日本47都道府縣，對於日本政府善用當地特色資源活化地方產業以及機能的手法印象深刻。

今天登場的國際成果展以「花、果物、竹、茶、海洋、戰地原民、文化」等8個具有台灣特色的要素作為策展主題。

工業設計協會理事長林磐聳在開幕儀式後為來賓導覽，日方來賓對於金門利用砲彈彈殼所打造的精緻菜刀、台南官田將菱角殼再生製成的墨汁及可淨化空氣的菱殼炭等創意，感到很新鮮。

開幕會場安排台灣茶藝表演，所使用的茶具、茶葉都是精挑具有地方創生背景的產品。

日本公益財團法人日本設計振興會（JDP）理事長大井篤、日本工業設計師協會理事長田中一雄、東京都墨田區產業觀光部部長鹿島田和宏等都到場祝賀致辭，對台日在設計與地方創生上的進一步合作表達相當高的期待。（編輯：高照芬）