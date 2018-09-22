伊朗閱兵大典遭攻擊至少29死 多個恐怖組織搶認罪

2018-09-22 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕位於伊朗西南部的城市阿瓦士（Ahvaz）在今天舉行閱兵典禮，卻發生有恐怖武裝份子開火攻擊，死傷嚴重，其中也包括伊朗菁英部隊「共和衛隊」的士兵。目前已知有29人死亡，多人受傷，伊朗軍方指稱是親沙烏地阿拉伯的恐怖組織犯案，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rohani）則誓言絕不會放過行兇者。

綜合外媒報導，伊朗今天在多個城市都有舉行閱兵，吸引各城市民眾前往觀禮，意旨在紀念1980年至1988年間的「兩伊戰爭」。但有武裝份子卻在阿瓦士的閱兵典禮上作亂，據悉約莫有4人喬裝假扮成伊朗共和衛隊士兵和民防部隊，在過程中突然對其他士兵及在場民眾掃射，現場馬上陷入一片混亂，但當局馬上擊斃2名武裝份子，另外2名也在不久後遭逮捕。

現場估計超過53人受傷，29人死亡，死亡人數中包括8名共和衛隊的士兵。案發後，共和衛隊發言人表示這些武裝份子來自親沙烏地阿拉伯的恐怖組織「al-Ahvaziya 」團體。但在今天晚間自稱是「阿拉伯阿瓦士解放運動」的反政府組織宣稱犯下這起案件，之後「伊斯蘭國」也表示他們才是幕後主使者。

有關於槍手當下犯案的說法不一，伊朗半官方的媒體「Fars新聞」表示當時其中2名武裝份子是騎著機車對人群開槍，也有在現場的網友則在推特上表示這些武裝份子站在不同的地方發動這起攻擊。槍手被抓到後，軍方馬上控制現場，而閱兵典禮也被迫中止。

伊朗首都德黑蘭得知這起消息後，伊朗總統羅哈尼在閱兵典禮上發誓絕不輕饒兇手及其背後組織，同時他也向美國喊話，稱伊朗不會妥協放棄發展彈道飛彈，以作為最有威脅的軍備武器。