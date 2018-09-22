影集、世足效應？ 克羅埃西亞古鎮人滿為患像迪士尼

克羅埃西亞的杜布羅夫尼克是影集「權力遊戲」中君臨城的拍攝地。（美聯社）

2018-09-22 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕位於克羅埃西亞的古鎮杜布羅夫尼克（Dubrovnik）擁有「亞德里亞海之珠」之稱，隨著美國熱門電視影集「冰與火之歌：權力遊戲」到此取景，加上克國今年世界盃足球賽打入決賽，大批遊客潮已讓當地居民忍不住說「住在這裡似乎是一場惡夢。」

綜合媒體報導，該古鎮居民只有2000多人，每天卻平均約有8艘遊輪載運遊客到訪，高峰時期高達13艘，總計一天能帶來上萬人，遊客潮已為當地居民帶來許多困擾。聯合國教科文組織（UNESCO）甚至發出警告，未來可能將杜布羅夫尼克從世界遺產名單上除名。

居民布羅門（Marc van Bloemen）已在此生活幾十年，最近他對大批遊客的不斷來訪相當頭痛。他說，「這就像是生活在迪士尼遊樂園的中央。我們為自己，也為遊客難過，因為他們不能好好感受到這個城鎮的原貌。」

另一名當地音樂家尤里西奇（Krunoslav Djuricic）則指出：「旅行團可能不是我們真正需要的。」他表示，這樣的旅遊型態會導致遊客從遊輪下船後，僅有幾個小時的時間能來欣賞這座城市，匆匆瞄完景點，並自拍發布到社交媒體上。

據了解，當地政府在2017年公布「尊重城市」（Respect the City）計劃，設置遊輪的遊客數量上限，欲將市內的訪客流量限制為每日4000人，但計畫至今遲遲仍未開始實行。