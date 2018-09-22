「開槍打我啊！渾蛋！」男子嗆鄰居遭開4槍當場斃命

美國1名男子怒嗆鄰居「開槍打我啊！」結果真的遭開槍打死。（翻攝自youtube）

2018-09-22 23:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國1名男子為了倒垃圾與他的鄰居及其子起了衝突，雙方吵得不可開交，男子怒而向鄰居嗆說：「開槍打我啊！」而鄰居2人真的對男子開槍，令他當場斃命。

綜合媒體報導，美國德州37歲男子霍華德（Aaron Howard）本月1日想要丟棄舊床墊，便將床墊放在後巷的回收區，卻引來鄰居67歲男子米勒（John Miller）以及31歲兒子麥可（Michael Miller）的不滿，3人便為了舊床墊起了衝突。

霍華德的未婚妻卡拉（Kara Box）在一旁錄下了丈夫與鄰居爭執的過程，影片中，霍華德不停咒罵米勒，更怒吼說：「你們死定了，你的兒子也死定了！」米勒無動於衷，持著手槍淡淡說：「你敢再往前一步，我就開槍打你，退後。」而麥可則是拿著散彈槍挑釁霍華德，令霍華德怒火中燒，卡拉在一旁冷靜說：「你們不能開槍打我丈夫。」霍華德止不住怒意說：「打我啊！有種打我啊！」隨即四聲槍響，螢幕鏡頭轉了2圈，只聞卡拉尖叫不止，霍華德已被子彈打中，倒臥在地。

米勒父子已遭到警方逮捕，卡拉難過地說：「一定要讓他們兩個一輩子坐牢。」目前涉嫌殺人的米勒父子以2.5萬美元（約新台幣75萬元）交保，案件仍在持續調查當中。影片則在21日曝光。

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