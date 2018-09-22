丹麥最大銀行涉洗錢案 恐面臨國家信評降級、天價罰金

2018-09-22 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥最大的銀行丹斯克銀行（Danske Bank）2017年被揭露在東歐愛沙尼亞的分行涉入洗錢疑雲，近日該行披露最新調查結果指出，其2007年至2015年經手金流超過2000億美元，其中很大一部分涉及洗錢。對此，丹麥商業部長Rasmus Jarlov表示，以此規模來看，丹斯克銀行恐將面臨高達6.3億美元（約新台幣193億元）罰金。

綜合外媒報導，丹斯克銀行19日公布其委託丹麥律師事務所Bruun＆Hjejle的獨立調查結果，指出愛沙尼亞分行在2007年至2015年間，曾與6200名可疑客戶展開業務，其中，經手2350億美元（約新台幣7.2兆元）的金流中，有「很大一部份」涉及洗錢。對此，英國國家打擊犯罪調查局（NCA）也表示已對某英國企業展開刑事調查，丹麥金融監理機關也將重啟調查此事件。

然而，隨著醜聞遭揭露，丹斯克銀行執行長Thomas Borgen同日也宣布辭職。而Rasmus Jarlov更透露，若以丹斯克銀行從中獲利2.4億美元（約新台幣73.53億元）來算，該行恐將面臨高達6.3億美元罰金。

據了解，丹斯克銀行洗錢醜聞為歐洲史上最大洗錢案之一，而因該行擁有丹麥多達3分之1的存款，標準普爾也警告，此事件將對該國金融體系和企業造成傷害，甚至影響丹麥AAA的信用評級。