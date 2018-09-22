換包裝貴1倍？ Lady M月餅遭爆是找奇華代製

2018-09-22 20:37

〔即時新聞／綜合報導〕紐約知名蛋糕店Lady M不只在美國相當受歡迎，在許多華人國家也賣得非常好，就連台灣也有分店。在中秋節旺季，Lady M也不免俗地推出了自家月餅，4顆就要價58美元，沒想到卻被民眾發現，Lady M的月餅根本就不是自產的，讓消費者大呼「被騙」！

根據《蘋果日報》報導，知名蛋糕店Lady M響應中秋佳節，推出了4小顆裝的中秋月餅禮盒，1盒要價58美元，沒想到美國1名華裔的消費者打開品嚐後，竟發現月餅疑似是由香港名店「奇華餅家」代工製作，而Lady M並未在販售時說明他們有委外製作月餅，讓消費者直呼被騙。

這名居住在美國的消費者表示，他是在吃月餅時才發現，底下的塑膠盒竟然印了「奇華」字樣，讓他懷疑Lady M的月餅是找「奇華餅家」代製，而這名消費者也表示，Lady M的月餅吃起來「很奇華」，而「奇華」的月餅就算在美國購買，1盒也只要26美元，讓這名消費者痛批，如果Lady M有事先說明他們委外製作，那麼願者上鉤，但他們不只事後才承認，還要求因為不滿而要求退貨的消費者自付退貨郵資。

對此，Lady M的老闆Ken Romaniszyn承認，由於Lady M沒有製作月餅的相關器具，所以確實有將月餅委託奇華餅家在美國的生產商製造，並非刻意欺騙客戶。