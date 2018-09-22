14隻警犬辛苦盡責！哥倫比亞辦「退休典禮」表揚

一隻名叫西蒙的警犬在「退休典禮」上向牠的馴犬員撒嬌。（美聯社）

2018-09-22 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞司法單位昨（21）日為14隻警犬舉辦「退休典禮」，表揚牠們多年協助警方尋找毒品、炸彈及屍體，不只頒發證書及獎章，同時當局更公開徵求認養家庭，盼警犬能找到珍惜牠們的家人，安享晚年。

綜合外媒報導，這14隻警犬包括德國牧羊犬、比特鬥牛犬及黃金獵犬，在步入首都波哥大的檢察總長辦公室前，訓練員還先讓這些警犬享受特殊的香氛浴。其中比特鬥牛犬內格拉（Negra）的訓練員馬爾多納多（David Maldonado）表示，內格拉的「職業生涯」長達8年，曾查獲好幾噸重的古柯鹼，在雙方經歷同甘共苦後，「我把牠們當成子女一樣對待。」。

報導指出，目前哥倫比亞有數百隻軍犬與警犬，而警犬經常參與危險的任務，如排除地雷、搶救戰區傷患、發掘亂葬崗等，過去一隻已移居加勒比海的退休警犬幻影（Sombra）因功勳太過彪炳，甚至有毒梟懸賞7000美元（約新台幣22萬元）想取牠性命。

據了解，哥倫比亞的警犬在退役後，通常交由獸醫警察負責照料餵食，直至日前才開放民間認養，如昨日退役的警犬中，有些是由朝夕相處的馴犬員領養，有些則接受民間申請認養，欲讓這群退休警犬能好好度過餘生。

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