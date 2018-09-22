日語言學校新規定「上滿35週」 防外國人借留學名義赴日打工

日本法務省宣布，10月起將嚴格規範日本語言學校的開設標準，防止外國人借留學的名義赴日打工。圖為日本大阪道頓崛商圈。（資料照）

2018-09-22 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕日本法務省宣布，10月起將嚴格規範語言學校的開設標準。現行法規規定，學生只要修滿760堂課，學年剩下的時間就能放假，因此不少學生搶在半年趕完學業，以爭取更多的打工機會。現在日本當局決定增加規範，讓留學生好好回歸語言學校學習日語。

據《共同社》報導，截至2017年5月1日，外國在日留學生人數為26萬7042人，其中有7萬8658人的學籍設在日語學校。法務省數據也統計，截至本月11日共有710所語言學校，數量是5年前的1.5倍。

日本語言學校與大學及專門學院不同，無論是企業或個人，只要達到標準就能開設。且現行標準僅規定學生一堂課不得低於45分鐘，一週不低於20堂課，全年不低於760課。換言之，學生只要越早修完課程時數，就能越早放假。不少人將剩下的時間拿去打工及旅遊，最長達半年左右。

法務省對此討論後決定，10月起，語言學校的課程除了上述的時數規定不變外，多了一條「全年上課期間要覆蓋35週」的規定，落實留學生需花約10至11個月的時間留在學校學習日語，防止外國人借留學的名義赴日打工。