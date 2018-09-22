她控大法官提名人性侵 川普推文指責：當年幹嘛不報案

2018-09-22 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普提名的大法官人選卡瓦諾（Brett Kavanaugh），日前遭到一名來自加州大學的教授指控性侵，川普今天就在推特上發文，指責這名女教授既然當年被性侵，為何當時不報案，非要等到現在在公諸於世？推文一出，旋即遭到撻伐。

綜合外媒報導，美國聯邦法院法官卡瓦諾被川普提名為大法官，加州大學教授福特（Christine Blasey Ford）在這個時候跳出來指控約莫在40年前，還在中學時期的自己被卡瓦諾性侵，出於各種原因，福特當時並沒有報警，甚至隱忍到現在。對此，前美國總統雷根（Ronald Wilson Reagan）的女兒投書《華盛頓郵報》自揭瘡疤，呼籲大眾能理解受害者的心境。

但川普今天（21日）於推特上再度發表狂言，指責福特當年如果性侵事件真如她所言的那麼糟糕，為何不當下馬上報警，或是那些深愛她的家人和朋友也應當站出來指控？川普還要求福特把自己當年遭性侵確切的日期、時間、地點都提交出來。

該篇推文一出，馬上遭網友撻伐，還有不少女性留言道出自己過去被性侵的黑暗過去，譴責川普絲毫無同理心！有人就表示一位女性遭遇這種事件時，事後的發展真如川普所言那麼簡單就好，被性侵的女性所遭受的創傷是常人無法領會的，「你根本不知道女性在那種情況下該怎麼辦？所以請你別再說這些幹話了。」連原本對卡瓦諾出任大法官投贊成票的共和黨參議員柯林斯（Susan Collins）也表示看到川普這篇推文十分失望，改投反對票的立場更加堅定，還錄音斥責川普這篇推文十分不當！