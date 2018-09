她控大法官提名人性侵 川普推文指責：當年幹嘛不報案

2018-09-22 20:35

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普提名的大法官人選卡瓦諾(Brett Kavanaugh),日前遭到一名來自加州大學的教授指控性侵,川普今天就在推特上發文,指責這名女教授既然當年被性侵,為何當時不報案,非要等到現在在公諸於世?推文一出,旋即遭到撻伐。

綜合外媒報導,美國聯邦法院法官卡瓦諾被川普提名為大法官,加州大學教授福特(Christine Blasey Ford)在這個時候跳出來指控約莫在40年前,還在中學時期的自己被卡瓦諾性侵,出於各種原因,福特當時並沒有報警,甚至隱忍到現在。對此,前美國總統雷根(Ronald Wilson Reagan)的女兒投書《華盛頓郵報》自揭瘡疤,呼籲大眾能理解受害者的心境。

但川普今天(21日)於推特上再度發表狂言,指責福特當年如果性侵事件真如她所言的那麼糟糕,為何不當下馬上報警,或是那些深愛她的家人和朋友也應當站出來指控?川普還要求福特把自己當年遭性侵確切的日期、時間、地點都提交出來。

該篇推文一出,馬上遭網友撻伐,還有不少女性留言道出自己過去被性侵的黑暗過去,譴責川普絲毫無同理心!有人就表示一位女性遭遇這種事件時,事後的發展真如川普所言那麼簡單就好,被性侵的女性所遭受的創傷是常人無法領會的,「你根本不知道女性在那種情況下該怎麼辦?所以請你別再說這些幹話了。」連原本對卡瓦諾出任大法官投贊成票的共和黨參議員柯林斯(Susan Collins)也表示看到川普這篇推文十分失望,改投反對票的立場更加堅定,還錄音斥責川普這篇推文十分不當!

I have no doubt that, if the attack on Dr. Ford was as bad as she says, charges would have been immediately filed with local Law Enforcement Authorities by either her or her loving parents. I ask that she bring those filings forward so that we can learn date, time, and place!