中國需求龐大 南非鮑魚遭盜獵9600萬隻快滅絕

2018-09-22 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕南非鮑魚從2000年開始遭到非法濫捕，累計數量已有9600萬隻，過度捕撈下南非鮑魚瀕臨滅絕。國際動保團體直指是因為中國人為滿足口腹之慾，利用毒品，操控當地黑幫非法捕取。據調查，有90%的乾燥鮑魚最終流入香港。

綜合外媒報導，南非鮑魚因品質良好，深受東方消費者青睞。國際野生動物貿易研究組織（TRAFFIC）發表的報告指出，因中國強烈需求，加速了鮑魚的數量減少；在過去18年裡，高達9600萬鮑魚遭盜捕，被認為是有紀錄以來的最大規模盜獵，光2016年就有960萬隻遭捕；但2010年時，鮑魚仍從《瀕危野生動植物種國際貿易公約》除名。

報告提到，中國不法集團利用冰毒，控制當地黑幫非法捕取鮑魚，甚至超過了捕撈標準數量；因缺乏監督，市面上很容易買到南非走私出口的鮑魚，不用擔心當局的追查；其中合法或非法的南非鮑魚，有90%會經由乾燥後流向香港的高級餐廳。

報告中聲明，中央和地方對捕取標準常有爭執，黑幫人士眾多，越來越多人加入非法的獵捕行動；犯罪集團介入下，開普敦幫派中的鮑魚及毒品交易牽扯不清，還會對社會造成明顯的負面打擊。

TRAFFIC呼籲南非政府進行更嚴格的貿易管制，並在「瀕危野生動植物種國際貿易公約」中列出該物種，保護鮑魚免受威脅；南非農、漁及林業部門對此回應，政府將加強海上巡邏，取締非法盜捕。

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