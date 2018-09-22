澳洲水果藏針案 知名受害農場老闆驚傳是毒販

「唐尼布魯克莓果」被捲入藏針案後，員工忍痛銷毀數百萬顆草莓，日前傳出這間知名農場的老闆竟是毒販。圖為草莓是意圖。（路透）

2018-09-22 20:43

首次上稿 20:02

更新時間 20:43

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲水果藏針案頻傳，當地最大連鎖超市「Woolworths」宣布下架所有裁縫針，就連知名草莓種植兼包裝業者「唐尼布魯克莓果」（Donnybrook Berries）上週也被捲進藏針風波，讓員工忍痛銷毀數百萬顆草莓，結果日前遭人爆料，農場老闆其實是名毒販。

綜合媒體報導，唐尼布魯克莓果位於布里斯本北部，近2年在包裝工廠附近購買草莓農場及土地後，產量和市佔率大幅成長，因此在藏針案中特別受到矚目。由於唐尼布魯克莓果有眾多合作對象，藏針案爆發後一名心情煎熬的合作業者表示，「現在只要看到草莓相關的新聞，我就拒看。」但近期又傳出，這間知名農場的老闆古法理（Pasquale 'Pat' Cufari）的真實身分，是在當局組織犯罪報告中「被點名」的毒販。

據了解，當地媒體進行採訪時，在古法理住家找不到人，事後聯絡業者也拒絕評論此案。

隨著藏針案愈演愈烈，澳洲各地警方動員超過百人參與調查100起以上的水果藏針事件，並準備向這些「恐怖份子」施行新的懲罰措施，犯案人最高將面臨15年刑期，比現行罰則多出5年。而警方目前拒絕透露案件細節。

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