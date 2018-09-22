每年逾300萬人酗酒死亡 WHO：3/4為男性

世界衛生組織（WHO）昨日公布，全球每20人就有1人死於飲酒或飲酒導致的傷害，其中超過3/4為男性。圖為飲酒示意圖。（資料照，歐新社）

2018-09-22 19:44

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）昨日公布，全球每20人就有1人是死於飲酒及飲酒導致的傷害，其中超過3/4為男性。

根據世界衛生組織每4年發布1次的「全球酒精與健康報告」（Global status report on alcohol and health ），光是2016年全球就有超過300萬人因飲酒而死亡，換言之，每20人就有1人死於飲酒造成的傷害，而死者當中又有超過3/4為男性。

據統計，在所有因酒精死亡的案例中，28%是出於飲酒釀成的外傷（如交通事故、暴力傷害等）、21%是因為消化系統失調、19%是因為心血管疾病，其餘因素還有傳染病、癌症，及心理疾病等等。

在過量飲酒問題方面，全球大約有2億3700萬男性及4600萬女性有酗酒問題，其中以歐洲地區與美洲地區最為嚴重，歐洲地區有14.8%的男性、3.5%的女性有酗酒問題，美洲地區則有11.5%的男性及5.1%的女性有酗酒問題。

在飲酒量方面，全世界平均每人每天攝取33克的純酒精，33克的純酒精相當於300毫升的葡萄酒或750毫升啤酒，或是約80毫升的蒸餾酒，而現今全球的飲酒人口大約有23億人，且依照現在的趨勢，全球對於酒精的消費量在未來10年還會繼續上升。

而大眾飲酒類別方面，世界上有多達45%的酒精攝取量來自較烈的蒸餾酒，其次為34%的啤酒，第3名為12%的紅酒。

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