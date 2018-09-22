阿富汗警察局旁大爆炸 8幼童喪命

阿富汗傳出警察局旁炸彈爆炸，造成8名兒童喪命。圖為阿富汗爆炸示意圖。（美聯社）

2018-09-22 16:47

〔即時新聞／綜合報導〕阿富汗法里亞布省當地時間21日下午，1處警察局旁竟有炸彈引爆，造成8名在附近玩耍的兒童喪命。

據《BBC》報導，死者年齡介於6歲到12歲之間，另外還有6人受傷，其中2名兒童被炸到失去部分肢體，生命狀況相當危急。

阿富汗警察指責塔利班必須為此負責，因為塔利班上週曾掌控該區域，炸彈疑似是他們所留下，不過塔利班目前尚未承認犯案。