他和貓貓一起打盹 網友暴動2天內捐了92萬

美國威斯康辛州75歲的貓咪收容所志工羅倫（Terry Laurmen），平常喜歡和貓貓一起打盹，療癒的照片讓網友們瘋狂捐款，2天內累積超過3萬美元（約新台幣92萬元）。（圖擷自Safe Haven Pet Sanctuary Inc.臉書）

2018-09-22 15:59

〔即時新聞／綜合報導〕太療癒了！美國威斯康辛州綠灣「寵物安全避風港收容所（Safe Haven Pet Sanctuary ）」，最近來了1位75歲的志工羅倫（Terry Laurmen），老先生平常喜歡和貓貓一起打盹，照片在網路上被瘋狂轉發，從各地湧進網友們對收容所的捐款，2天內超過了3萬美元（約新台幣92萬元）。

據《CNN》報導，身為退休老師的羅倫是個貓奴，大約半年前來到了動物收容所，開始幫忙照顧起貓咪。羅倫說，他之所以選擇到「寵物安全避風港收容所」協助，原因在於這裡的環境很溫馨，沒有將貓貓關進籠子裡，讓貓咪能更自然地和他互動。

收容所創始人費爾德豪森（Elizabeth Feldhausen）表示，羅倫來沒多久就記住所有貓咪的名字，他真的是非常喜歡貓。當他們第一次上傳羅倫和貓貓一起午睡的照片後，那隻貓在不到1天的時間內就被領養了。

從那時開始，工作人員每次看到羅倫和貓貓一起打盹時都會拍照，費爾德豪森說，過去2天裡，1美元、2美元、5美元的小額捐款一直在湧入，已累積超過3萬美元，正好可讓收容所照護那些有特殊需要或身體有問題的小動物們。