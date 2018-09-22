香港高鐵首發車開出 泛民抗議一地兩檢

2018-09-22 14:03

〔中央社〕粵深港高速鐵路香港站首發列車於今早11時23分開出，車上有香港行政長官林鄭月娥、廣東省長馬興瑞及香港政經界人士數百人。泛民團體則在現場抗議香港站採取「一地兩檢」。

香港高鐵取名「動感號」，首發列車從香港西九龍站開往廣州南部，預計最快47分鐘，林鄭月娥等人其後會搭乘原班列車返港，預定下午1時許抵達。

在首發列車出發前，港府在九龍西站舉行了粵深港高鐵香港段開通儀式，由林鄭月娥、馬興瑞等人主持，另有數百人出席，包括兩位香港前特首、現任大陸全國政協副主席董建華和梁振英，以及政經界知名人士。

現場所見，泛民主派沒有代表出席。在儀式舉行期間，泛民一些團體還在西九龍站外示威，抗議政府興建高鐵，浪費資源，並批評香港站採取「一地兩檢」。

林鄭月娥早上致辭說，高鐵香港段只有26公里，卻貫通廣州、深圳及香港三個粵港澳大灣區龍頭城市，令大灣區的客運網路更趨完善，同時推動經濟發展，並把香港連接至北京首都經濟圈及長三角區域， 增加區內協同效應，創造更多發展機遇。

她說，興建鐵路的目的，是拉近城市與城市、人與人之間的距離，並鼓勵大家多乘坐高鐵。

馬興瑞說，高鐵香港段開通是粵港兩地深化合作的重要成果，也是粵港澳大灣區建設的重要里程碑。

他說，高鐵香港段開通，與大陸高鐵網路無縫交接，將令兩地居民生活更加便利。

高鐵香港段明天正式投入服務，讓市民搭乘，高鐵是香港主權轉移以來最龐大和重要的基礎建設之一，它連接深圳和廣州，稱為廣深港高鐵。

從香港站出發的高鐵分短途和長途，廣深段為短途，長途直達列車則前往北京、上海、昆明、武漢和石家莊等地。