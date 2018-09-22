美大法官提名人遭控性侵 雷根女兒自揭痛苦經歷...

雷根女兒戴維斯自揭性侵經歷，盼外界理解受害者心境。（圖擷取自華盛頓郵報）

2018-09-22 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦法院法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）被川普提名為大法官人選，一名加州大學教授福特（Christine Blasey Ford）則指控，多年前曾遭卡瓦諾性侵。前美國總統雷根的女兒戴維斯（Patti Davis）為聲援福特，首度揭露自己40年前遭性侵的過往，盼外界理解受害者心境。

綜合外媒報導，福特日前表示，自己在中學時期遭卡瓦諾性侵，儘管如此，福特當時卻沒有報警。對此外界質疑福特隱忍的理由，並認為她沒有清楚說明具體細節。

前美國總統雷根的女兒戴維斯見狀，21日投書《華盛頓郵報》自揭年輕時遭性侵的過往。戴維斯透露，40年前曾與一位音樂人相約見面，當時她迫切想往娛樂圈發展，不顧時間已晚，欣然赴約後卻慘遭性侵。

戴維斯回憶，多年來她不曾向親人、朋友、丈夫透露過這段往事，雖現在已不記得是在幾月幾號發生、當下音樂人的助理是否在場等細節，但遭性侵的痛楚卻依舊歷歷在目。

戴維斯表示，自己非常能理解福特30多年來隱忍情緒的心境，面對外界的質疑聲浪，戴維斯強調「記憶會讓你記得最痛苦的片段，這些片段會讓人生完全改變，甚至也會抹去一些不重要的細節」。戴維斯認為，將遭性侵經歷公諸於世，需要極大的勇氣，呼籲外界理解受害者心境，嚴肅看待這件事。