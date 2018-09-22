因間諜罪遭柬埔寨判刑 澳洲導演獲特赦

2018-09-22 00:38

〔中央社〕澳洲電影工作者芮基森（James Ricketson）因間諜罪名，不到一個月前遭柬埔寨法院判處6年徒刑，觀察家還抨擊本案是場鬧劇。芮基森今天獲得柬埔寨國王特赦，他也立即被釋放。

69歲的芮基森去年6月被捕，理由是他用無人機拍攝反對黨柬埔寨救國黨（Cambodia National Rescue Party）舉行的集會，數月後柬埔寨救國黨遭當局解散。芮基森今年8月底遭判刑。

柬埔寨代理國家元首參議院議長賽冲（Say Chhum）簽署的敕令寫道：「囚犯芮基森獲得赦免」。敕令還說，特赦是柬埔寨強人總理洪森提出的要求。

芮基森的律師康山恩（Kong Sam Onn）證實芮基森已獲釋，現在和家人在一起。芮基森的兒子傑西（Jesse Ricketson）表示，父親回來令全家人「寬慰和興奮」。

傑西還說：「這真是難熬的16個月，我現在還有點驚嚇。」他感謝柬埔寨國王西哈莫尼（Norodom Sihamoni）「結束這場噩夢」。

芮基森先前經歷6天審判，好萊塢導演彼得維爾（Peter Weir）還意外現身法庭，以品格證人身分替友人芮基森作證。法官最後判決，芮基森因「間諜罪和蒐集可能影響國防的有害資訊，判處他6年徒刑」。

柬埔寨檢方數年來指控芮基森以電影工作者身分掩護間諜工作，但判決書並未提及他替哪個國家蒐集情報。