出國好心收留同鄉 …英女引狼入室 拒求歡被打成豬頭

2018-09-22 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名女子日前到土耳其旅遊時，在酒吧認識了同樣來自英國的男子，在異地遇到同鄉總備感親切感，相談甚歡，兩人要各自回到住所時，女方得知男子沒有落腳的地方，出於同鄉好歹要出手相助，邀請對方到自己的飯店住，沒想到男子得寸進尺，竟要求做愛，被拒絕後惱羞成怒，將女方打得不成人形。

根據英媒《太陽報》報導，今年35歲的希金森（Emma Higginson）到土耳其旅遊，與朋友在馬爾馬里斯（Marmaris）的酒吧認識男子馬歇爾（Declan Marshall），他鄉遇故知，兩人互動十分良好。馬歇爾突然說自己沒地方住，希金森聽了出於好意，邀他到自己下榻的飯店住一晚。

不料，馬歇爾當晚竟像希金森求歡，希金森當場說自己有男朋友，嚴正拒絕，馬歇爾竟大暴走，揮拳把希金森打成重傷，面目全非，飯店房間的床單、牆壁、地板到處都濺染上希金森的泊泊血跡。所幸希金森同行好友及時發現，將她緊急送醫，希金森的頭骨、眼窩及鼻子都出現骨折，共縫了50多針，必須動整形手術，來盡量回復以前的面貌。

希金森家人聽到消息，擔心到從英國飛到土耳其看看希金森，只見她身體狀況非常差，還無法正常看和聽。希金森艱難地透露，當時被馬歇爾打到昏迷過去，醒來時發現自己倒在血泊中，朋友發現後馬上放聲尖叫，馬歇爾才落荒而逃，而馬歇爾之後被警方逮捕，本週出庭受審。