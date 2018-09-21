美國禁塑膠吸管第一槍！ 加州餐廳明年起不得主動提供

美國加州境內的餐廳明年起除非客人主動索取，禁止提供塑膠吸管。（資料照）

2018-09-21 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州州長布朗（Jerry Brown）20日簽署一項新命令，除非顧客開口索取，加州境內的餐廳不再主動提供塑膠吸管！

綜合媒體報導，這項措施將在明年生效，加州成為美國發布限塑令的第一州。布朗發布聲明說，這項命令是希望每個民眾在索取塑膠吸管時，能夠停下來想一想，是不是真的需要？有沒有替代方案？布朗說：「這對索取塑膠吸管的顧客而言，只是很小的一步，但我們很確定，我們必須找到減少、甚至完全不使用一次性塑膠產品的方法。」

布朗的立場十分堅定，就是為了環保而奮鬥，他是美國對抗氣候變遷的先鋒。布朗說，任何形式的塑膠製品「正在窒息我們的地球」，巨量的塑膠產品每年傾倒入海洋，殺死了海洋生物，「我們對於塑膠產品一次性便利的迷戀，已經造成了災難性的後果。」

根據新法令，除了速食店，只要是需要坐下來的餐廳，若是犯法，在經過2次警告後，將會被處以每日25美元（約新台幣765元）、每年300美元（約新台幣9186元）的罰鍰。而舊金山、馬里布等城市，甚至將更進一步限制一次性塑膠用品，例如塑膠器皿。

不僅美國，全世界也漸漸意識到塑膠產品帶來的災害。歐盟在今年5月提議，禁用一次性塑膠產品，並在2025年前，回收大多數塑膠飲料瓶。法國明年也將提出限塑令，塑膠餐盤、塑膠杯、塑膠餐具等一次性塑膠品的價格會顯著提升