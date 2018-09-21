北美大型售票平台 被踢爆轉售票券助長黃牛

2018-09-21 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕北美大型售票系統Ticketmaster遭人踢爆，向其餘經銷商販賣大量票券，等到票券售出後，再收取傭金，此舉被批評是助長黃牛票的行為。Ticketmaster發言人瑪汀（Catherine Martin）卻對此表示，供需法則影響下，票務轉售成為不可避免的現象。

綜合外媒報導，Ticketmaster幾乎壟斷了北美及英國的體育賽事、音樂及戲劇等的活動門票銷售；該公司一直以來對黃牛票抱持反對態度，以預防黃牛售票為由，在消費者購買門票時，會限制購買數量，甚至呼籲制定相關法律，禁止票券高額轉售。

然而加拿大廣播公司（CBC）和《星報》（The Star）的臥底記者卻回報，該公司允許經銷商利用名為Trade Desk的軟體購買門票後，將其發佈到合法的轉售網站，如StubHub與Vivid Seats上；黃牛購票及轉售完成後，Ticketmaster可以從中賺取2份佣金。

Ticketmaster的美國總公司Live Nation至今尚未回應，該公司發言人瑪汀向《星報》指出，供需不平衡下，票券轉售將成為不可避免的事情，說Ticketmaster作為領先全球的票務平台，提供安全及公平的買賣票券市場，是公司的任務。