美國「幽靈獵人」開直播 驚見飄動半透明人影

美國兩位「幽靈獵人」在北卡羅來納州調查都市傳說，結果在當晚所拍攝的畫面中，竟出現了一個詭異、半透明的灰色人影。（圖擷自youtube）

2018-09-21 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕美國兩位「幽靈獵人」最近在北卡羅來納州開直播調查都市傳說，結果在當晚所拍攝的畫面中，竟出現了一個詭異、半透明的灰色人影，影片在網路上引起討論。

綜合報導指出，美國Youtube頻道「幽靈獵人」的調查員最近跑到北卡羅來納州調查一個都市傳說，當地謠傳每當暴風雨來臨前，帕里斯島（Pawleys）碼頭都會出現一個灰色身影，要警告當地人小心天災。沒想到調查員拍攝的直播畫面中，真的有一個半透明、灰色的身影在碼頭旁走動。

都市傳說指出，這個灰色身影過去是一位水手，當時他在暴風雨中回到帕里斯島，想要與女友求婚，但還來不及求婚就因為暴風雨過世，後來變成了鬼魂。之後每當有暴風雨要來臨，這名水手的鬼魂就會現身警告居民。這個鬼魂最早是在1822年出現，後來1954年、1989年在颶風來臨前，都有居民聲稱看到這個灰色鬼魂。「幽靈獵人」這次就是趁佛羅倫斯颶風侵襲北卡之際，想來進行調查。

許多網友看到影片中的身影後都議論紛紛，「真的是鬼...」、「這兩位幽靈獵人在看到影片時一定嚇死了。」但也有網友不相信，認為可能是後製上去的。

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