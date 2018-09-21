未成年少女1.7萬元遭拐賣 反以2000元賣掉女販子

2018-09-21 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國1名少女先前在高中畢業、未滿18歲時，被人口販子拐走販賣得手1.7萬元，少女當時急中生智，將女販子引到城市內，以2000元賣給1名單身的獨眼男子，法院1審判處少女3年徒刑，進期內更1審判決，裁定免罰。

綜合外媒報導，涉案少女在高中畢業後到都市玩耍，不料錢包遭竊，正在疾呼「誰把我的錢包偷走了」時，1名年逾30歲的女子上前詢問後，知悉少女缺錢買車票回家，因此框稱自己與少女同鄉，可以幫買車票一起上路，卻在轉車時要求少女陪同一起去「舅舅家」。

少女不疑有他就答應女子的要求，但到達目的地後，對方隨後引領另名陌生男子到場，並示意少女到屋裡休息，接著將她反鎖在屋內，少女聽見女子與陌生男子論價，要以4000人民幣（約台幣1.7萬元）將少女轉手，少女待女子開門後，向女子謊稱自己有3名閨蜜也想「工作」，請女子帶她去找閨蜜們。

女子霎時起貪念，認為少女之言實為上策，因此2人一起來到少女住處，女子指示少女找到閨密後帶到指定地點會面，少女出門沒多久就看見1名獨眼男子，攀談後知悉對方尚未結婚，因此少女與他談定以500人民幣（約台幣2232元）代價，將女販子帶到獨眼男子住所，隨後拿錢離開。

少女返家後向父母哭訴遭遇，家人陪同她至警局報案，警方前往獨眼男子住處，發現女販子已被男子先強姦、後轉賣給另名男子，全案幾經法院審理，1審查出女販子曾有多次販賣人口記錄，因此判她無期徒刑，獨眼男子則涉及強姦與販賣人口罪嫌被判18年徒刑，少女則為3年徒刑。

少女家長不服判決再上訴，2審時律師指出，少女犯案時未滿18歲，故此案宜以教育為主要目的，且少女並無營利動機，係為報復人口販子才出此下策，但也間接替警方破獲人口販賣案件，反而應該受到表揚，法院因此更1審判決，少女獲判無罪。