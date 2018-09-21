脫歐談判觸礁！梅伊「契克斯方案」慘遭歐盟打回票

2018-09-21 22:29

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟28國領袖19日在奧地利薩爾斯堡召開「非正式峰會」，就英國脫歐及移民問題進行討論。英國首相梅伊所提出的脫歐藍圖遭歐盟打回票，必須於下月18日召開的布魯塞爾峰會之前，提出改進方案。

綜合媒體報導，由於英國和歐盟暫訂於11月簽署脫歐協議，此次峰會被視為是英國在脫歐談判上的最後衝刺。

梅伊於當天晚宴，向歐盟各國領導人闡述英國的脫歐藍圖「契克斯計畫」（Chequers plan）。按照這份方案，英國脫歐後將在境內設立「自由貿易區」，保留原來與歐盟的貿易規則和產品標準，以確保雙邊貨物自由流通，也避免歐盟成員愛爾蘭和北愛爾蘭地區必須重新設置實體邊境海關檢查設施（硬邊界）。

不過歐盟認為，「自由貿易區」的提議在技術上恐無法實現，拒絕接受英國的脫歐方案，並表示若英國最終無協議脫歐（硬脫歐），應讓北愛爾蘭繼續留在歐盟。梅伊也拒絕接受歐盟的提議，並呼籲歐盟依循她所提出的方案，不要以強人所難的要求「分裂英國」。

梅伊19日投書德國《世界報》，她在文中呼籲，英國與歐盟已接近達成脫歐協議，希望歐盟能像英國一樣拿出誠意和決心作出讓步，避免無協議脫歐的狀況發生。

脫歐計畫慘遭拒收，致使梅伊個人威信掃地，她必須於下月18日召開的布魯塞爾峰會之前，提出改進方案，歐盟才會在11月召開特別峰會進一步討論英國脫歐議程。一般預料下月將是關鍵時刻，若英國與歐盟無法取得共識，英國「無協議脫歐」的機率將大幅提高。梅伊因此呼籲各國領袖放棄可能撕裂英國的脫歐條件。