強國老王殺人奪妻逃亡 2人洗白身分各自生活19年

2018-09-21 23:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國警方近日偵破1件命案，19年前1名杜姓男子遭不明人士殺害，他的妻子也離奇失蹤，而與他的妻子密切來往的許姓友人也同時人間蒸發，警方花了近20年找到2人，2人隱瞞身分各自有了家庭，而許男也被指出是殺害杜姓男子的兇手，更是另一起未破獲血案的嫌疑犯。

根據《新浪網》報導，1999年7月，蕭縣杜樓鎮發生1起離奇命案。1名杜姓男子失蹤多日，警方接獲線索開始搜索，3日後在河邊找到了杜男冰冷許久的屍體。就在此時，他的妻子趙女離奇失蹤，更讓警方訝異的是，平時與趙女來往密切的許男同時人間蒸發。

警方追尋2人的下落長達19年，就在今年7月，警方發現寧夏回族自治區有1名「楊姓女子」，與趙女的特徵十分吻合。而當警方找到「楊女」時，楊女感嘆地說：「還是被你們找到了。」並承認自己就是趙女，交代了許男當時殺害杜男、2人一起潛逃的經過。趙女表示，2002年2人分開逃往不同地方，各自洗白身分後並與他人成家。

警方依照趙女指示的位置，順利抓到了許男。許男表示不僅承認自己便是殺害杜男的兇手，更表示1997年，自己在舞廳與他人發生爭執，拿刀捅死對方。他接著說，會殺了杜男的原因，是因為自己殺了人的身分，須透過杜男方能跟妻子聯絡，然而，許男懷疑杜男染指自己的妻子，便殺了杜男，帶著趙女踏上逃亡路。