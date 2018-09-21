坦尚尼亞渡輪翻覆 至少百死、數百人失蹤

坦尚尼亞維多利亞湖發生翻船事故後，救難人員正忙於在現場搜救。（路透）

2018-09-21 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕坦尚尼亞維多利亞湖（Lake Victoria）昨日下午發生嚴重船難，目前已有超過100人死亡，估計還有數百人失蹤，而隨著搜救行動的進行，死亡人數很可能會再上修。

綜合媒體報導，渡輪「尼瑞號」（MV Nyerere）昨日在坦尚尼亞維多利亞湖最大島烏凱雷豐（Ukerewe）的碼頭附近翻覆，當地政府官員表示，搜救至今死亡人數從昨日的44人，今日增加到超過100人，倖存者也從昨日的37人增加到40人，失蹤人數則還有數百人，搜救行動目前尚未中止、仍在繼續，死亡人數與生還人數都還有可能再上升。

外界估計翻覆當時，「尼瑞號」船上可能載有超過300人，遠遠超過這艘渡輪的正常載客量，而渡輪翻覆是坦尚尼亞一直以來相當常見的事故，肇因通常都是超載。當地居民約翰（Sebastian John）也表示，這類悲劇已經成為他們日常生活的一部份了。

對於這次的意外，坦尚尼亞總統馬古弗里（John Magufuli）也透過發言人表示，他「深感悲痛」，而坦尚尼亞的反對黨人士，也藉機譴責執政黨，長期漠視渡輪的老舊、超載問題。