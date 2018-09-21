丟起司害人過敏送命 13歲少年渉謀殺被捕

2018-09-21 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕1名13歲英國少年啟瑪（Karanbir Cheema）去年被人丟了起司，引發強烈過敏反應，昏迷10天後死亡。一名對啟瑪丟起司的13歲少年因涉嫌謀殺，遭到逮捕，但至今尚未被起訴。

綜合外媒報導，就讀於倫敦威廉柏金中學（William Perkin C of E High School）的啟瑪患有嚴重的乳糖不耐症，對小麥、堅果、雞蛋及乳製品過敏，同時也有哮喘與過敏性濕疹的病史；去年6月28日，他被人丟了起司到身上，出現嚴重過敏反應，學校發現後立刻通報救護車。

幫他急救的歐帕特（Kierin Oppatt）在19日的聽證會說明，當他到場後，便察覺這是會致命的，當時啟瑪喘不過氣，皮膚發癢發熱，還出現蕁麻疹症狀；歐帕特隨即幫他做心肺復甦，注射腎上腺素，不過啟瑪仍在送醫10天後，不治身亡。學校人員表示，疑似有人拿著起司追逐嬉戲，再丟到啟瑪身上。

啟瑪的家人也參加了聽證會，希望得到啟瑪過世的答案，啟瑪母親向媒體表示，他是個非常聰明的孩子，非常熟悉自己的病情。

1名13歲的少年則因朝啟瑪丟起司，涉嫌謀殺啟瑪未遂，被警方逮捕，迄今尚未遭到起訴，令警方意外的是，這名男孩並不是威廉柏金中學的學生。