威尼斯「禁止坐臥令」 最高罰款新台幣1萬8000元

為解決大批遊客觀光帶來的負面影響，威尼斯擬禁止遊客在地面上坐臥。（法新社）

2018-09-21 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕著名觀光景點義大利威尼斯，繼全面禁止餐廳出售「外賣食物」並嚴禁在街上邊走邊吃外，日前當地政府擬禁止遊客在地上坐臥，違者最高可罰500歐元（約新台幣1萬8000元），有民間組織批評政策對遊客太嚴苛也太掃興。

綜合外媒報導，有「水都」之稱的威尼斯平均每日接待約6萬名遊客，僅管創造驚人觀光商機，卻也帶來環境汙染及衛生等問題。為此，威尼斯市長布魯那羅（Luigi Brugnaro）提出禁止遊客坐臥地面的提案，盼能處理大批遊客來訪而造成的困境。

報導指出，現行法例已禁止遊客坐在聖馬可廣場周圍的台階及門廊，此外在威尼斯遠離旅遊熱點的地方，也劃有供人野餐及坐下的限制範圍，只是鮮為人知。

新提案預計10月在市議會進行表決，但受到左翼政黨「五星運動」及居民組織的反對。威尼斯民間消費者保護團體的領導人加斯帕里內蒂（Marco Gasparinetti）指出，「威尼斯有一張長長的禁令清單，你什麼都不能做。」他說，如果政府想要有效執法，那必須還得另外聘請5000名警員。

據了解，威尼斯每年夏天都有一群「禮儀天使」（angels of decorum）在當地主要觀光景點巡邏，確保遊客守法。威尼斯旅遊部門負責人馬爾（Paola Mar）曾表示，這些規定無意讓特定族群視為罪犯，只是希望人們能更尊重威尼斯。