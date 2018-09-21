俄國少年含著眼睫毛出生 長度突破4公分

穆因的睫毛與眉毛長而濃密，他並沒有因此受到困擾。（翻攝自Муин Бачонаев）

2018-09-21 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯1名11歲男童擁有長度達1.7英吋（約4.3公分）的眼睫毛，而在他出生時，睫毛就能碰到嘴唇，目前是俄羅斯睫毛長度的紀錄保持人。

綜合媒體報導，住在俄羅斯莫斯科的11歲男童穆因（Muin Bachonaev），在他剛出生時，眼睫毛就長到可以碰到嘴唇，目前他的眼睫毛有4.3公分長，是俄羅斯睫毛紀錄的保持人，而且他的眉毛也異常濃密，常會引人側目。對於他天生的長睫毛，他表示：「我就像任何人一樣生活，沒有必要特別在意我的眼睫毛，我跟它們（眼睫毛）相處得很好，沒有因此遇到任何麻煩。」

穆因現年45歲的父親賽都羅（Zaidullo Bachonaev），他在2010年帶著一家人從塔吉克斯坦搬到了俄羅斯。他對兒子的長睫毛表示：「當穆因出門的時候，每個人都會注意他，不過他對這些一點也不在意。」他也提到了，他們曾為此事求醫：「我們詢問過許多醫生，他們都說他很健康沒有問題，是基因讓他有了與眾不同的睫毛。」

藥學專家表示，穆因的基因可能是當母親懷孕時，因為藥物而受到影響的。而穆因目前活得相當健康及快樂，他十分熱愛足球，正朝著成為偉大足球員的夢想邁進。