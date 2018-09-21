135公斤登時尚雜誌被批「病態」？ 女模特嗆：不用擔心我的大屁股

美國大尺碼模特霍利德登上本月英國《柯夢波丹》的封面遭到英國電視主持人批評。（圖擷自 @tessholliday Instagram）

2018-09-21 17:05

〔即時新聞／綜合報導〕英國電視節目主持人皮爾斯·摩根（Piers Morgan）20日在社群媒體上發布一篇長篇的公開信給登上《柯夢波丹》（Cosmopolitan magazine）時尚雜誌，體重約135公斤的模特，內容直指她「病態肥胖」，並表示這個雜誌封面因為她的135公斤變得相當引人注目，且有新聞價值，但登上封面會讓人效仿不健康的體重，此評論一出引起大批網友反彈。

綜合外媒報導，摩根的批評是在33歲的美國大尺碼模特霍利德，穿著綠色緞面泳衣登上本月英國《柯夢波丹》的封面後所發表。對此批評，霍利德迅速在推特上回應，她寫道：「每個人都說我是英國醫療保健系統的負擔，但我是美國人，所以你們不需要擔心我的大屁股。」這貼文有近7000人按讚。

據《獨立報》報導，摩根的評論遭到霍利德的粉絲譴責，表示這根本是羞辱，紛紛說道：「這是用羞辱女性來炒話題嗎？」、「霍利德的表現是在告訴我們，無論身材如何，都應該要接受、愛惜自己」，有網友表示，摩根搞錯了雜誌封面的重點，雜誌的封面是為了讓更多人接納自己的身材；但仍有網友表示，確信她是一名可愛的大尺碼模特，但不該放上雜誌封面來「慶祝」肥胖。