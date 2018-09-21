坦尚尼亞嚴重船難 已確認至少44死

2018-09-21 15:31

〔即時新聞／綜合報導〕坦尚尼亞當地時間週四下午發生嚴重船難，已確認有44人死亡，數百人失蹤。

綜合外媒報導，失事地點位於維多利亞湖（Lake Victoria），距離湖內最大島嶼烏凱雷豐（Ukerewe）的碼頭僅有幾公尺，估計載有超過300名乘客，目前已救出37人，44人死亡。警方表示，今日有更多搜救人員在天亮後投入救援行動，但沒有給出確切數字。

這並非坦尚尼亞首次發生嚴重船難，1996年一艘渡輪同樣在維多利亞湖翻覆，造成至少500人死亡；2012年亦有一艘渡輪在印度洋沿岸沉沒，145人罹難。