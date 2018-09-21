每年夏季屠殺800隻！ 成群鯨豚死亡血染海灣

這項傳統狩獵活動，每年夏季約有800頭長肢領航鯨遭到屠殺。（圖擷自「Sea Shepherd UK」臉書）

2018-09-21 15:56

〔即時新聞／綜合報導〕丹麥海外自治領地「法羅群島」，有著一項傳統狩獵活動，「法羅群島捕鯨活動」（Grindadráp），它被視為神聖的祭典，但大規模的獵捕鯨豚，血水染紅海洋，被野生海洋機構「英國海牧羊人」（Sea Shepherd UK）拍下怵目驚心的畫面，大批網友反彈這種獵捕活動。

綜合外媒報導，這項狩獵活動在每年夏季舉行，約有800隻的長肢領航鯨（又名巨頭鯨，Globicephala melaena）遭到屠殺，法羅島民會駕駛汽艇將其驅趕到海灣附近，待鯨豚體力耗盡後會擱淺在淺灘處，血腥屠殺就此開始，擱淺的長肢領航鯨會被開腸剖肚，整個海灣清澈的海水會被染成鮮紅色，到處散布著奄奄一息的長肢領航鯨，及其支離破碎屍身。

《太陽報》 （The Sun）報導，11日「英國海牧羊人」在臉書發布一段影片，影片中約有100多頭鯨豚遭到屠殺，法羅島民用「脊椎槍」獵殺鯨豚，影片一出，許多網友紛紛留言表示「獵殺動物是不對的行為」、「這畫面太驚人」、「令人作噁」等不贊同這項傳統祭典的話。

當地政府對此回應，堅持繼續狩獵活動，表示這項活動僅是傳統文化而非商業性活動，並說道：「這是法羅群島的文化、島民重要的食物來源，其實包括鯨肉在內，所有肉類都涉及屠宰動物。」

直至今日，「英國海牧羊人」的臉書粉專仍不斷貼出「法羅群島捕鯨活動」的殘忍畫面，近年海洋保育意識提高後，網友的批評聲浪更沒有停過，雖然法羅群島當地法律與國際法准許法羅群島民對領航鯨進行獵捕，仍有不少國際動物保育團體反對這項活動；贊成捕鯨活動的人表示，這是法羅群島文化重要的一環，鯨豚的肉品又是島民重要的食物來源，且鯨豚被捕獲的數量並不會對領航鯨群造成威脅。