甲午戰爭中遭擊沉 清北洋水師「經遠號」找到了！

在甲午戰爭中遭日艦擊沉的清北洋水師裝甲巡洋艦「經遠號」。（圖擷自wiki）

2018-09-21 13:45

〔即時新聞／綜合報導〕由中國國家文物局水下文化遺產保護中心、遼寧省文物考古研究所以及大連市文物考古研究所所組成的團隊，今年7月至9月在黃海海域展開水下考古調查，發現在甲午戰爭中戰沉的清北洋水師裝甲巡洋艦「經遠號」。

綜合中國媒體報導，由中國多家文物組織所組成的聯合團隊，在黃海開展水下考古搜尋，先是利用儀器掃描、建模，同時結合地方誌等文獻紀載，確認沉船位置，發現「經遠號」靜躺在12公尺深的海底中，呈倒扣狀態，長眠124年的「經遠號」艦體已被海底淤泥所覆蓋。

隨後水下考古隊在艦體外側進行抽沙作業，發掘清理出水文物，經清理後發現了懸掛在艦舷外壁的木質金漆的「經遠」字牌，確認沉船為「經遠號」，考古團隊從「經遠號」中撈出逾500件文物，包含鍋爐、毛瑟步槍子彈、砲彈、陶瓷等物品武器，甚至還發現部分未見於紀載上的砲彈，推測為海戰爆發前緊急添置的武器裝備。

清委託德造船廠所建 在黃海海戰戰沉

這是繼2014年發現北洋水師「致遠號」後，再次發現的甲午海戰沉艦；經遠級裝甲巡洋艦為清廷委託德國「伏爾鏗造船廠」（Vulcan AG）所建，有「經遠號」、「來遠號」兩艦，1887年加入清廷的北洋水師。

1894年7月甲午戰爭爆發，9月17日清日雙方海軍主力在黃海北部進行決戰，大戰期間經遠中彈甚多，管帶（艦長）林永昇及大副陳榮、二副陳京瑩先後戰死，「經遠號」陷入一片火海，大火漫延至彈藥庫爆炸沉沒，200多名官兵隨船沉沒，全艦僅有16人生還。