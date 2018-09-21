美FBI封鎖天文台與外星人有關？ 真正原因曝光...

新墨西哥州國家太陽天文台，因捲入一起兒童色情照片案件閉館數日。（美聯社）

2018-09-21 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯邦調查局（FBI）日前以「國家安全」為由，進駐美國新墨西哥州國家太陽天文台（NSO），引發各界好奇是否與「外星人」有關。如今真相大白，當局是在調查一起牽涉兒童色情照片的犯罪事件。

FBI在本月6日進駐NSO，封鎖附近地區並撤離天文台職員，理由除了所謂的「國家安全」外，外界對其它有關訊息一無所知，天文台附近的郵局職員也被疏散。新墨西哥奧特羅縣警長豪斯（Benny House）當時表示，「他們對正在發生的事情保持緘默，沒有人告訴我們是什麼狀況」。

根據《華盛頓郵報》報導，天文台在當地時間週一重新運作，管理天文台的天文研究大學協會（AURA）首度發布聲明，僅說館方是配合一起犯罪活動的執法調查，未再透露任何細節。

報導中提到，即便官方封鎖消息，根據一份近期未公開的法律文件指出，天文台關閉的原因是源於一名清潔工遭控用天文台WiFi下載、散播兒童色情影像。FBI在7月調查該起案件，追蹤IP位置到天文台，探員到場後扣押一台筆記型電腦做為證據。

在此之後，清潔工的行為越變越奇怪，除了不停在館內東搜西找外，還曾脫口「天文台被打中只是時間問題」，有鑑於其行為可能威脅到館內員工安全，天文台管理層遂決定閉館疏散員工，並與該名清潔工的父母終止合約。