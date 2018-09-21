維吾爾族高官落馬 中國國家能源局長遭撤查

出身維吾爾族的中國國家能源局局長努爾·白克力，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查中。（路透）

2018-09-21 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央紀律檢查委員會（中紀委）宣布，出身維吾爾族的中國國家能源局局長努爾·白克力，因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受調查中。努爾·白克力在落馬之前，同時也是中國國家發展和改革委員會黨組成員、副主任。

中紀委指出，1961年出生的努爾·白克力，在1982年12月加入中國共產黨，於中央黨校研究生班政治理論專業畢業。他從新疆大學黨委常委、宣傳部部長，一路當到新疆維吾爾自治區黨委副書記、政府主席。

此外，努爾·白克力也是中共第17屆中央候補委員、第18屆中央委員，17大、18大代表，第11屆、第12屆全國人大代表。

據《路透》報導，努爾·白克力是任職最高的中國維吾爾族官員之一，從2008年到2014年之間，努爾·白克力當上新疆主席，卻在2009年發生了大暴動（烏魯木齊七五事件）。

中紀委的公告相當簡短，而且沒有提供違法行為的細節，僅描述為「嚴重違紀違法」，這其實是中國官方對於腐敗的委婉說法。中國領導人習近平掃貪行動中，能源部門也是重點對象之一，國家能源局副局長在2014年被解僱並遭到調查。