釐清俄軍機遭擊落真相 以色列派空軍司令訪俄

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）表示，指派空軍司令赴俄是為了維護與俄羅斯的合作。

2018-09-21 11:06

〔即時新聞／綜合報導〕日前敘利亞誤擊落俄羅斯IL-20軍用飛機，造成15名俄羅斯軍人喪生，遭俄羅斯抗議是被以色列戰機刻意包夾並當作掩護而導致的結果，強調以色列須負所有責任。為了釐清真相，20日以色列派遣空軍司令阿米卡姆·諾金（Amikam Norkin）訪問俄羅斯，向俄羅斯轉交以色列針對此事件的調查報告，以提供俄羅斯進行分析調查。

9月17日23時左右，俄軍一架IL-20電子偵察機在返回俄國駐敘利亞赫梅米姆空軍基地的途中，在敘利亞附近的地中海上空失聯。俄國國防部指出，俄軍機遭以軍的F-16I戰機「刻意包夾」，以軍不但迫使俄方的IL-20電子偵察機進入敘利亞防空火力密集區，更以雷達反射面積較大的俄軍偵查機當作掩護，對拉塔基亞的敘利亞政府軍發射飛彈，隨後才導致誤擊事故的發生。

對於俄軍人員罹難，以色列18日曾表示「悲痛」，但堅稱這架俄國軍機是被「大規模卻不精準的敘利亞防空火力」擊落，敘利亞應當負全部責任。

為了協助俄方調查，20日以色列派遣空軍司令阿米卡姆·諾金訪問莫斯科，提供誤擊事件各方面的調查報告，包括任務前的資訊、以色列國防軍關於這次行動的調查結果。以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）發布聲明表示：「我決定派遣空軍司令到莫斯科，這有2個目的：維護我們兩國合作，同時繼續保護我們的公民。」