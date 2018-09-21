黑箱扣女生分數被罵翻 東京醫大選出建校百年首位女校長

日本知名學府私立東京醫科大學日前被踢爆竄改考生成績，只要是女考生一律扣分，嚴重涉及性別歧視，消息曝光後校方公開致歉，該校19日進行校長遴選，選出創校102年來首位女校長。（美聯社）

2018-09-21 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕日本知名學府私立東京醫科大學日前被踢爆竄改考生成績，只要是女考生一律扣分，而男考生則給予加分，嚴重涉及性別歧視，消息曝光後校方公開致歉，東京醫科大學19日進行校長遴選，選出創校102年來首位女校長。

綜合日本媒體報導，東京醫科大學在9月19日舉行校長遴選，由病態生理學的林由起子主任教授獲得超過一半的票數，擊敗另一位男性小兒科主任，當選新一任校長，待25日獲得理事會通過後任職，林由起子將成為東京醫科大學創校102年來的首位女校長。

東京醫科大學日前捲入一起教育部官員兒子走後門入學的醜聞，理事長和校長7月雙雙辭職，日本檢察官在追查此案時，意外發現這樁離譜內幕，透過黑箱讓女考生入學率降低，以2018年數據來看，通過第一輪測驗的女性比率為14.5%、男性18.9%，但在第二輪及最後階段，女性僅2.9%通過，男性為8.8%。

檢方痛批這種手法「差別對待女性」、「辜負了考生的信任」、「多年來就像一種壞的『傳統』般在進行操作。」

外界認為，東京醫科大學因操控分數醜聞導致信任度大減，此次選出首位女校長似乎有想努力挽回形象的目的。