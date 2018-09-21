距今5.58億年前 最古老的動物化石長這樣...

存活於5.58億年前的狄更遜水母（Dickinsonia），是目前為止所發現的最古老動物化石。（美聯社）

2018-09-21 09:21

〔即時新聞／綜合報導〕近來科學家證明了之前所發現的一塊化石，是地質記錄中最古老的動物化石。該生物名為狄更遜水母（Dickinsonia），存活於5.58億年前，化石中仍含有膽固醇分子。

據《BBC》報導，狄更遜水母於埃迪卡拉紀（Ediacaran）出現，是地球上第一種複雜的多細胞生物。但過去要將牠們分類極為困難，其物種歸屬一直是古生物學中最大的謎團之一。

不同的科學家團隊，曾將牠們分類為地衣、真菌、原生動物，甚至是植物和動物之間的中間階段。然而，這塊在俄羅斯西北部發現的標本，在新的科學分析之下，證實狄更遜水母是一種動物。

研究團隊在權威期刊《科學》上的文章指出，膽固醇分子是動物的標誌。澳洲國立大學副教授布洛克（Jochen Brocks）表示，他們發現的化石膽固存分子，證明了在5.58億年前存在大體積的動物，比之前想像的早了數百萬年。

澳洲國立大學團隊成員博布羅夫斯基（Ilya Bobrovskiy），從化石內部提取樣本並分析，發現狄更遜水母含有93％的膽固醇分子，周圍的沉積物則有11％膽固醇分子。