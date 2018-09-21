台女當法國市長情婦 詐騙中客逃逸半年後被捕

台灣女子韓麗芳（Lise Han）在法國擔任公務人員時被控詐欺及濫用公款，且涉嫌詐騙中國遊客到法國辦婚禮，被當地法院判處4年有期徒刑，逃逸約半年後，19日在法國南部被捕。（法新社資料照）

2018-09-21 06:53

〔即時新聞／綜合報導〕有法國國籍的台灣女子韓麗芳（Lise Han），在法國擔任公務人員時被控詐欺及濫用公款，且涉嫌詐騙中國遊客到法國辦婚禮，被當地法院判處4年有期徒刑，其中緩刑1年，但她並未出庭且行蹤成謎，逃逸約半年後，當地時間19日在法國南部被捕。

綜合媒體報導，19日韓麗芳在法國南部普羅旺斯及蔚藍海岸一帶的凡斯市（Vence）被捕，目前被拘留在尼斯（Nice）。

56歲的韓麗芳在高雄出生，父親曾是政府高層，22歲旅居法國並取得法國籍，還曾擔任法國公職，2007年至2011年間在杜爾（Tours）市政府辦理觀光業務。她當時為前圖爾市長兼參議員傑曼（Jean Germain）的情婦，藉由擔任市府公職，幕後操控婚禮規畫公司，涉嫌在兩邊獲利，獲取利潤近75萬歐元（約新台幣2700萬元）。

傑曼於2015年4月開庭前自盡。韓麗芳在2016年1月6日以濫用公款及詐欺的罪名被判處2年半徒刑。今年2月底，上訴法院又加重判4年徒刑，得以緩刑1年並賠償圖爾市和圖爾大都會區約32萬歐元（約新台幣1160萬元）。