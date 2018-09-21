中華民國國旗覆棺 英國二戰老兵完成遺願

2018-09-21 05:52

〔中央社〕二戰仁安羌戰役獲國軍解救英國老兵費茲派翠克的葬禮今天在里茲舉行，4名國防部在英進修軍官以中華民國國旗覆棺，替他完成遺願。

費茲派翠克（Gerald Fitzpatrick）8月27日辭世，耆壽99歲。他在二次大戰時，曾獲遠征軍113團團長劉放吾將軍解救。為圖感念，晚年寫作還原二戰戰史中滇緬戰役歷史真相，並致函英國外交部長，促英國承認國軍在1942年「仁安羌戰役」英勇行動，生前希望能以中華民國國旗「覆棺」。

費茲派翠克上尉的追思儀式，今天上午在聖派翠克天主教堂（St Patrick's Catholic Church）舉行。劉放吾兒子劉偉民與費茲派翠克近年來多所互動，特地從莫斯科飛抵英國參加葬禮，駐英代表林永樂到場致哀。費茲派翠克曾服役的「皇家工兵」（Royal Engineers）也派代表出席儀式。

林永樂表示，從1942年迄今76年，這麼長的時間，費茲派翠克對中華民國、對台灣的支持，相當令人感謝。過去兩年，費茲派翠克都受邀參加國慶酒會，去年也一同切國慶蛋糕。這次國防部派員來完成他以中華民國國旗覆棺的心願，不僅是向他致敬，也是見證這麼長一段時間的情誼。

劉偉民在儀式上代表前總統馬英九致悼詞。馬前總統悼詞表示，費茲派翠克的逝世，「標誌著歷史上一個重要事件的結束」。

靈柩移出教堂後，4名在英進修軍官擔任覆旗官，替棺木覆上國旗，現場默哀，儀式莊嚴隆重。靈車隨後開往墓園，4名覆旗官將國旗收起折疊，交給遺孀。友人與家屬隨後向費茲派翠克上尉進行最後道別。

劉偉民在費茲派翠克過世前，曾前往里茲（Leeds）探望。他接受中央社記者訪問表示，聽說費茲派翠克住進加護病房時，他人在台北，準備參加政大舉辦的遠征軍研討會。「（聽說後）馬上跳上飛機，趕到里茲。」

他說，當費茲派翠克見到他時，「嘴巴張得好大、好大」，非常訝異，等到意識過來後，費茲派翠克「嘴巴閉起來，眼淚整個就流下來，我看了都快哭了」。

劉偉民哽咽表示，總算在費茲派翠克逝世4天前，能趕到病榻前，見他最後一面。今天也來到這裡，陪著他、送他最後一程。

劉偉民又說，要代表家族感謝費茲派翠克的英雄事蹟，感謝他還原仁安羌戰役這段歷史，也感謝他感恩圖報，對中華民國一直念念不忘，樹立軍人的典範。

劉偉民說，費茲派翠克上尉生前有3項願望，一是希望能以中華民國國旗覆棺，二是希望由中華民國軍官擔任葬禮禮兵，雖然今天4名軍官穿著西裝，不是軍裝，「但心意通通都到了」。第三個願望，是希望入祀圓山忠烈祠，但因為入祀有相關資格，費茲派翠克也理解。

他說：「最起碼3個願望裡面，2個願望今天通通都實現了。」（編輯：林治平）