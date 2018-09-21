荷蘭火車撞托育中心推車 4幼童慘死另兩人重傷

2018-09-21 04:52

〔中央社〕荷蘭今天發生一起火車在平交道撞上托育中心電動推車的慘劇，有4名幼童喪生，另一名孩童和駕車的女子重傷，這起事件被形容是「所有父母最可怕的噩夢」。

這起事故發生在首都阿姆斯特丹東南方約110公里的小鎮奧斯（Oss），離德國邊界不遠。警方表示，事發時托育中心要以電動推車送幼童到學校，他們正在調查推車煞車失靈的說法。

荷蘭國家通訊社（ANP）報導，遇難兒童中有兩人年僅4歲，另兩人分別是6歲和8歲。死者中有兩人和受傷的11歲孩童是來自同一家庭。

出事的電動Stint推車在尾部有個像賽格威載具（Segway）的駕駛站立區，前方是個大型塑膠車廂，可供數個兒童坐在裡面。

荷蘭媒體報導，駕駛推車的32歲女子在車子進了放下柵欄的平交道時曾大喊呼救，但火車很快撞了上來，只見孩子們的背包飛上空中。

這輛推車已在一所學校放下幾個孩童，原本要前往另一所學校。

當地警察局長范賈瑪倫（Dianne van Gammeren）不願證實有關駕車者曾想停車但煞車失靈的說法。他表示：「這是調查的一部分，我目前不便多談。」

英國廣播公司（BBC）報導，發生事故的平交道分設自行車和汽車車道，都設有柵欄，但據信載運兒童的出事推車由自行車道的柵欄下方鑽過去，隨即被火車撞上，有人聽到推車女駕駛大喊煞車失靈。

目擊者表示，當時有15輛汽車在平交道前停車，等候火車通過，但電動推車未減速即駛入平交道。

出事電動推車由倫森公司（Renzen）生產，荷蘭廣播基金會（NOS）電視台報導，創辦人倫森（Edwin Renzen）表示：「這是所有父母最可怕的噩夢。」他並說對發生這種事難以理解。

據倫森公司表示，目前荷蘭各地有約3000輛這種推車在使用中，每週運送約6萬名兒童。荷蘭各地城鎮的許多托育中心用這種推車運送孩童，通常可以使用自行車道。

官員表示，肇事火車載有57位乘客，原定由東部城鎮奈美恩（Nijmegen）駛往附近的登波希（Den Bosch），火車頭裝有攝影機，內容將供調查使用。

出國出席歐洲聯盟高峰會的荷蘭總理呂特（Mark Rutte）推文表示，對這個令人難過之至的消息深感悲痛。荷蘭王后麥克西瑪（Queen Maxima）表示，她和國王亞歷山大（King Willem-Alexander）的悲痛難以言喻，要向喪失孩子的家庭致哀。