台女在法涉謀不法利益 逃逸數月被捕

2018-09-21 04:12

〔中央社〕出身台灣的韓姓女子因涉嫌在法國謀取不法利益，今年初被法院判刑，但她未出庭聆判，且失去音訊，逃逸大半年後，昨天在法國南部被捕。

法國中部地方媒體「新共和報」（La Nouvelle Republique）報導，韓姓女子（Lise Han）於19日在法國南部普羅旺斯及蔚藍海岸一帶的凡斯市（Vence）被捕，暫時拘留在尼斯（Nice）。

韓姓女子涉嫌於2008年到2011年間，在中部城市圖爾（Tours）策劃專以富裕中國遊客為對象的「浪漫婚禮行程」，內容包括在圖爾市府舉辦象徵性婚禮及遊覽羅亞爾河（Loire）城堡群。

根據媒體消息，她當時是前圖爾市長傑曼（Jean Germain）的情婦，曾受雇於市府，但也在幕後操控婚禮規劃公司，兩邊獲利。

傑曼於2015年4月開庭前自盡；2016年，圖爾輕罪法院判處韓姓女子30個月有期徒刑；奧爾良市（Orleans）上訴法院今年2月21日加重刑罰，以詐欺、獲取不法利益及侵吞公款等罪名，判處她4年有期徒刑，其中一年緩刑，其他涉及此案的數人也被判刑。

但韓姓女子當時未出庭聆判，且長期不知去向，法院因此發布逮捕令，警方持續尋找她的蹤跡。

法國藍廣播電台（France Bleu）報導，韓姓女子是在清晨7時被捕，她將必須賠償圖爾市和圖爾大都會區約32萬歐元（約新台幣1160萬元）。（編輯：林治平）