歐盟警告臉書 改善消費者條款否則恐挨罰

2018-09-21 00:47

〔中央社〕臉書消費者服務條款未與歐洲聯盟（EU）消費者相關規範一致，歐洲聯盟今天警告臉書，倘若年底前未改善「誤導性」消費者條款，恐面臨金融懲罰風險。

歐盟執委會（EC）表示，共享住宅平台Airbnb先前遭布魯塞爾抨擊後，已針對消費者條款做出必要調整。

歐盟執委會一直致力取締歐洲消費者使用臉書（Facebook）、谷歌（Google）、亞馬遜（Amazon）、優步（Uber）以及美國其他網路服務可能面臨的風險。

歐盟主管司法和消費者事務執行委員喬霍瓦（Vera Jourova）發聲明表示：「我的耐心已達到極限。如今已到採取行動的時候，而不是做出更多承諾。」

喬霍瓦表示，倘若臉書不配合，將會呼籲擁有28個成員國的歐盟消費者保護當局，迅速採取行動並制裁臉書。歐盟去年已要求臉書做出改變。

她說：「儘管臉書向我保證，它最終將於12月前調整任何仍存在的誤導性服務條款，但這已經拖太久了。」

歐盟執委會表示，這家祖克柏（Mark Zuckerberg）領導的公司提出的建議「非常有限」，儘管臉書今年稍早已調整它的相關條款。

歐盟執委會指出，這些新服務條款「包含對臉書服務主要特徵的誤導性陳述」。

這家社群媒體巨頭的發言人為這些調整辯護，並說這些「使人更加清楚臉書允許什麼、不允許什麼以及人們有哪些選擇」。

臉書「將會繼續密切合作，了解任何進一步疑慮，並做出適當更新」。