打擊假新聞 星國會委員會提議賦予政府廣泛權力

2018-09-21 00:22

〔中央社〕新加坡國會一個委員會今天提議，賦予政府廣泛權力，以對付構成國家安全威脅的網路「假新聞」。不過人權團體譴責，此提議已構成對言論自由的威脅。

全球目前有數國尋求控管網路不實資訊的散布，嚴密控制一切的新加坡正是其中之一。不過反對者警告，立法可能會被用來進一步控制媒體和強行限制政治權利。

3月曾針對此議題舉辦公聽會的新加坡國會委員會建議，讓政府擁有「迅速阻斷網路不實資訊散布和影響的權力」。

委員會在報告中建議推動改革，賦予當局以下權力—讓不實報導下架、限制或封鎖這類報導曝光，以及查封由機器人或酸民經營的帳號和沒有信譽的假新聞來源。

委員會表示，公開和封閉的平台均應受到政府權力的管轄，不過私人和限制流傳對象的通訊「會受到尊重」。

委員會還指出，法律也應允許政府，對造成嚴重傷害的不實資訊提供者，提起刑事控訴。

委員會表示，已取得指向「外來的國家資助資訊戰」意圖對新加坡不利的證據，同時警告，有心人士可能會利用存在於新加坡多種族社會中的社會斷層，散布不和。

不過委員會的建議也招致人權團體批評。

國際人權團體「人權觀察」（Human Rights Watch）亞洲分部主任羅伯森（Phil Robertson）表示：「基本問題在於，新加坡政府對於何謂『不實資訊』的見解，其實存有偏見。」

他接受媒體訪問時表示：「這個國會委員會的創立目的是提供政治掩飾，讓新加坡政府為所欲為，利用『假新聞』當藉口展開全面箝制，對新加坡民眾瀏覽的網路資訊進行內容審查。」