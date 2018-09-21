逮1嫌！美國馬里蘭州槍擊案3死1傷 FBI介入偵辦

警方表示此案有1人受傷並已逮捕1名嫌犯，實際傷亡數字有待確定。（歐新社）

2018-09-21 00:48

首次上稿 09月20日 23：28

更新時間 09月21日 00：48

〔即時新聞／綜合報導〕美國馬里蘭（Maryland）警方表示，哈福郡（Harford County）當地20日上午9時發生槍擊案，不願具名的官員表示目前已有3人確定死亡，警方則表示有1人受傷並逮捕1名嫌犯，實際傷亡數字有待確定，聯邦調查局已介入偵辦。

綜合外媒報導，哈福郡警長高爾勒（Jeffrey R. Gahler）在記者會中指出，事發在當地來愛德（Rite Aid）連鎖藥局的配送中心外，1名持槍歹徒朝中心開火，造成多人受傷，槍擊事件中唯一的嫌疑人已被拘補，警長拒絕多說明死傷情況，僅稱已控制現場局勢。

州長霍根（Larry Hogan）在推文表示，將為所有受影響的人、包括一線急救人員們祈禱。州政府隨時準備提供任何支持及援助；目前該起案件正由聯邦調查局（FBI）、美國菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）與馬里蘭州警察局聯手偵辦。

RT YourNews15 "Aberdeen, Maryland shooting: ‘Multiple victims’ reported as police respond to scene https://t.co/ysvcW4yREn pic.twitter.com/UYYJd6pAIh" — LFT411 （@LFT411） 2018年9月20日

Harford County Shooting:

- As many as 8 people shot in Harford County, Maryland

- Multiple people killed

- No shots currently being fired at scene, but shooter is not in custody

- Massive response from Police, ATF, and FBIpic.twitter.com/bXJAJERAPc — BacoNBacoNews ???????????? （@MayLovesBacon） 2018年9月20日