逮1嫌！美國馬里蘭州槍擊案3死1傷 FBI介入偵辦

2018-09-21 00:48

首次上稿 09月20日 23:28

更新時間 09月21日 00:48

〔即時新聞/綜合報導〕美國馬里蘭(Maryland)警方表示,哈福郡(Harford County)當地20日上午9時發生槍擊案,不願具名的官員表示目前已有3人確定死亡,警方則表示有1人受傷並逮捕1名嫌犯,實際傷亡數字有待確定,聯邦調查局已介入偵辦。

綜合外媒報導,哈福郡警長高爾勒(Jeffrey R. Gahler)在記者會中指出,事發在當地來愛德(Rite Aid)連鎖藥局的配送中心外,1名持槍歹徒朝中心開火,造成多人受傷,槍擊事件中唯一的嫌疑人已被拘補,警長拒絕多說明死傷情況,僅稱已控制現場局勢。

州長霍根(Larry Hogan)在推文表示,將為所有受影響的人、包括一線急救人員們祈禱。州政府隨時準備提供任何支持及援助;目前該起案件正由聯邦調查局(FBI)、美國菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)與馬里蘭州警察局聯手偵辦。

Harford County Shooting:

- As many as 8 people shot in Harford County, Maryland

- Multiple people killed

- No shots currently being fired at scene, but shooter is not in custody

- Massive response from Police, ATF, and FBIpic.twitter.com/bXJAJERAPc