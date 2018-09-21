天羅地網！中國用QR Code門牌監控新疆人

中國近年非法拘禁新疆維吾爾自治區大批穆斯林，聯合國上月才推估有逾百萬人受害；近日傳出中國將安裝QR Code來監控新疆家庭成員的狀況。圖為在新疆巡邏的中國警察。（法新社）

2018-09-21 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府近年非法關押新疆維吾爾自治區大批穆斯林，聯合國上月才推估至少超過百萬人受害。根據人權觀察（HRW）最新報告，中國正打算全面在維吾爾穆斯林社區的家門口安裝QR Code（二維碼），藉此來監控與跟蹤新疆人。

綜合外媒報導，在過去的一年中，中國在維吾爾自治區安裝了至少4萬台臉部辨識監視器，並強迫維吾爾人下載監控其手機活動的應用程式，甚至建立了DNA樣本和指紋數據庫來追蹤新疆的民眾。中國政府聲稱，這些QR Code，在某些地方是以每個家庭為單位，如此一來有助於人口的控制與服務的提供。

報導指出，中國把新疆人民分成「放心戶」、「一般戶」與「不放心戶」，其中他們的DNA、指紋、眼睛虹膜、血型、聲調與頭部360度影像等各種生物數據，全都無所遁形一一被嚴格管制，新疆人民等於毫無自由可言。

中國官員只要掃瞄門外的QR Code「智慧門牌」，就能掌握居民的基本資料、家裡有多少人、家庭成員什麼時候進出，以及有什麼訪客和拜訪的時間長度，甚至連電話也都在官員的掌控裡。而最慘的是，「不放心戶」將會被收編至教育營、看守所或監獄，剩下的人則繼續被監控和洗腦教育。