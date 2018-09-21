妻沒簽證不能上飛機 英男氣炸投訴反被罵「肥宅」

愛爾蘭瑞安航空。（路透）

2018-09-21 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國得比郡前議會議長布賓德（David Bookbinder）的妻子，18日要搭乘愛爾蘭瑞安航空時，因簽證問題被航服人員攔下無法上機，布賓德當下播打該航空公司的電話求助，沒想到被以「聽不見聲音」回應掛斷，事後還被一名女航服員罵是「肥宅」（fat slob），讓他氣得半死。

根據外媒報導，布賓德原本將與中國妻子王怡到西班牙度假，沒想到到了東密德蘭機場（East Midlands Airport）時，瑞安航空的人員卻阻止他的妻子上機，表示王怡未持有前往歐洲旅遊的申根簽證，但布賓德卻反駁，稱王怡擁有英國的護照，根本不需要再辦申根簽證，並立即打電話向航空公司求助，想不到被以「聽不見聲音」回應掛斷。

事後，一名女航服員更針對此事在臉書上留言，笑說「我敢打賭她老婆一定不想跟他去，正暗自祈禱不要上這班飛機呢」、「不會有人想每天早上看到那隻肥宅（指布賓德）」，引發大量爭議後，目前相關內容已被刪除。

據了解，瑞安航空並沒有針對女航服員在網路上亂罵的行徑做出回應，然而他們表示，任何乘客都有確保自己旅遊文件有效的義務，「當時員工拒絕讓王怡上機是對的，因為她的旅遊簽證確實不合規定。」