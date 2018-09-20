馬國領袖遭控最多罪名 前首相納吉貪污濫權32罪

馬來西亞前首相納吉，今日下午在地方法庭遭指控25項罪名，連同前兩次遭指控的7項共計32項，創下了馬來西亞前領袖被指控最多罪名的紀錄。（彭博）

2018-09-20 20:05

〔中央社〕昨天再度遭馬來西亞反貪污委員會逮捕的前首相納吉，今日下午在地方法庭遭指控25項罪名，連同前兩次遭指控的7項共計32項，創下了馬來西亞前領袖被指控最多罪名的紀錄。

納吉（Najib Razak）今日下午被指控的25項罪名中，其中21項是針對總額近21億令吉（約新台幣156億元）的洗黑錢罪名，另外4項則是涉嫌濫權收取近23億令吉（約新台幣171億元）賄金。

這些指控抵觸了2009年馬來西亞反貪污委員會第23之1條文，及2001年反洗黑錢和反恐融資法令第4之1條文。一旦罪名成立，可被判罰款超過500萬令吉，或監禁不超過5年，或兩者兼施，視何者更高。

納吉否認所有罪名，地庭法官獲准以350萬令吉保釋金和2名擔保人保外候審，但並沒有禁止納吉出席任何公開活動。這宗案件也將於11月16日進行公審。

納吉曾在今年7月4日和和8月8日，被反貪污委員會援引刑事失信、貪污濫權和反洗黑錢法令，被指控7項罪名。同時，馬來西亞媒體報導，納吉的妻子羅斯瑪（Rosmah Mansor）近期也可能被指控包括洗黑錢等20多項刑事罪名。（編輯：施燕飛）