別惹阿嬤！73歲鎮長嬤斃了大鱷魚 等3年為寵物馬報仇

美國73歲鎮長阿嬤（左）為了幫寵物迷你馬報仇，近日她獵殺了一隻長3.6公尺、重約263公斤的大鱷魚，因而爆紅。（圖擷取自休斯臉書）

2018-09-20 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州利文斯頓鎮長柯克蘭（Judy Cochran）17日槍殺一隻長3.6公尺、重約263公斤的大鱷魚而爆紅。她不僅高齡73歲，面對鱷魚絲毫沒有畏懼，也因為這頭鱷魚是殺害她寵物迷你馬的兇手，柯克蘭才會獵殺牠。

綜合美媒報導，3年前，柯克蘭的牧場有一隻寵物迷你馬失蹤，搜索多日未果，讓柯克蘭懷疑，能吞下迷你馬的兇手是隻大鱷魚，也因此，她與家人不時會在附近搜尋。

直到今年9月17日，柯克蘭接到女婿休斯（Scott Hughes）的電話說：「發現兇手了！」柯克蘭放下手邊的工作，返家換裝後趕到現場，她預計用死浣熊當誘餌，等待大鱷魚的出現。

大鱷魚上鉤後，柯克蘭等到大鱷魚被拉近岸邊，接著瞄準大鱷魚頭部，一槍斃命。對此，柯克蘭說：「別惹阿嬤，知道厲害了吧！」，她也說，會將鱷魚遺體做成標本，部分鱷魚皮做成靴子，肉會吃掉。

對於獵殺鱷魚是否合法，柯克蘭解釋，她居住的地區位於休斯頓東北部的波爾克（Polk）地區，每年9月10日至30日是當地合法獵鱷季。